Киев готов начать подачу воды в Крым, но только в случае если “оккупанты” покинут полуостров и Донбасс, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Александр Резников, сообщает “Страна.ua”

Большинство украинских изданий иинформиируют: крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты, по дну водоканалов ездят на автомобилях. Развивая тему Резников заявил: “Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что неизвестно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение”.