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Газета "Кишиневские новости"

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Украина обещает России: утром – деокупация, вечером – вода

03 июня
11:56 2020
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Киев готов начать подачу воды в Крым, но только в случае если “оккупанты” покинут полуостров и Донбасс, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Александр Резников, сообщает “Страна.ua”

Большинство украинских изданий иинформиируют: крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты, по дну водоканалов ездят на автомобилях. Развивая тему Резников заявил: “Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что неизвестно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение”.

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