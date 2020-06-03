Полнолуние, как считают многие, период мистический и тревожный, скрытый завесой тайны. О нем ходят легенды. Влиянием полной Луны человек объясняет плохое самочувствие и оправдывает свои неудачи. А так ли на самом деле сильна его власть над нами?

Лунное воздействие безусловно существует, и каждый из нас ощущает его по-своему. Но есть и закономерности. Например, можно рассмотреть, как отражается в нас полная Луна в зависимости от того, к какой стихии принадлежит ваш знак зодиака – Земли, Огня, Воды или Воздуха.

Люди ОГНЯ

К стихии огня относятся Овны, Львы и Стрельцы. Они сильны и активны, самоуверенны и напористы, отважны и нетерпеливы. Полнолуние способно охладить их горячий нрав, сделать их мягче.

Мощная Луна делает Овнов осторожными в вопросах финансов, стирает негатив и снижает вспыльчивость. В этот период возрастает их договороспособность.

Львы в полнолуние проще смотрят на возникающие проблемы, становятся снисходительными к врагам и даже могут обрести друзей.

Стрельцы в этот период получают мощную работоспособность и, как следствие, рождаются перспективные проекты и растет желание созидать.

Люди Земли

Стихия Земли – главная в жизни Тельцов, Дев и Козерогов. Цель в жизни – стабильность во всем. Строгость и вера в свои силы, трезвый ум и практичность отличают эти знаки. Знаки Земли легче других проходят все фазы Луны.

Сильная Луна толкает Тельцов в лоно семьи. Находится время для встреч с друзьями. В полнолуние они активизируются в личных отношениях.

В полнолуние все мысли Дев заняты домом – уборка, готовка… В этот период они себя прекрасно чувствуют за рутинными делами. Просыпается способность к реальной самооценке.

Сильная Луна повышает выносливость Козерогов. Хотя в этот период они, поглощенные всегда кипучей деятельностью, становятся ленивыми. Луна оберегает их от негатива.

Люди Воздуха

К воздушной стихии относятся Близнецы, Весы и Водолеи. Активность и увлеченность, независимость и переменчивость – их главные характеристики. Сильная Луна делает их увереннее в себе.

В полнолуние Близнецы не хандрят. Их настроение становится стабильным – их не кидает из крайности в крайность. А работоспособность улучшается в разы, что очень благоприятно для настроения натур творческих, таких как Близнецы.

Весы в этот период становятся безобразно ленивыми и апатичными. В их случае полнолуние – это время, когда на первое место выходят любовные приключения, новые знакомства и крепкая дружба.

Для Водолеев это время, когда в рабочих вопросах и во всем, что касается бизнеса, Госпожа Удача на вашей стороне. Но вместе с удачей придет и раздражительность. Гоните прочь комплексы и думайте только позитивно.

Люди Воды

Мечтательные и мягкие, утонченные и притягательные изначально, но… Агрессивные Скорпионы, целеустремленные Рыбы и упорные Раки – это дети стихии Воды. Их чувства очень часто берут верх над разумом. А полнолуние усиливает их амбициозность.

Для Рыб сильная Луна – это время, когда оптимизм и уверенность в себе «прут» изнутри. их креативность рождает новые проекты, а смелые идеи приобретают четкие очертания. Самое время ловить волну.

Скорпионы в полнолуние часто впадают в крайности. Они становятся подозрительными и ревнивыми. Хотя с проверенными друзьями они в этот период более открыты.

Полнолуние для Раков не лучший период. С одной стороны – растет уверенность в себе и в свои силы. Улучшается стрессоустойчивость. При этом частенько срываются – легко могут обидеть, нахамить.

Если вы учтёте особенности влияния ночного светила на ваш знак зодиака, то полнолуние превратится в вашего союзника!