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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 июня 8548 зараженных

02 июня
19:41 2020
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К вечеру 1 июня в Молдове зарегистрированы 188 новых случая заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1421, из них первичных – 1093, а повторных 328.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 8548 человек.

Из 188 новых случаев на сегодняшний день 17 – это медицинские работники, в том числе 7 врачей, 5 медсестер, 1 дворник и 4 сотрудника вспомогательного персонала.

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