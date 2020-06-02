Луна в Скорпионе. Давайте делать добрые дела!

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 3 июня?

Давайте делать добрые дела! 3 июня растущая Луна дает энергию и силы для творчества! Чем больше вы будете увлечены делами, там лучше будет результат ваших трудов. Этот день будет наполнен «чудесами» – возможно, вы случайно найдете забытые в кармане куртки деньги, и это будет очень кстати, а может, сама по себе решится проблема, которая давно не дает покоя! Этот день может стать судьбоносным: кто-то докажет серьезность своих планов, кто-то получит поддержку своих проектов, а кто-то достучится наконец до сердца любимой! Проявите милосердие и сострадание! Делитесь добром и не скупитесь в этот день на теплые слова – отдача будет в сотни раз выше!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!