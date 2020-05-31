Экономическая ситуация в стране не из самых лучших, впрочем, как и в большинстве стран мира, отметил президент Игорь Додон, в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале НТВ-Молдова.

“Что касается бюджета, первые три месяца мы в плюсе по сравнению с прошлым годом. Апрель, мы ушли в минус на 59 процентов. Май – минус 20 процентов. Надеюсь, в июне мы выйдем на уровень прошлого года. Полагаю, с проблемами справимся. Рассчитываем на то, что возобновятся переговоры с Россией относительно кредита”, – отметил Додон. Москва готова предоставить Кишиневу помощь в размере 500 миллионов долларов, однако оппозиция считает, что таким образом Российская Федерация намерена увести Молдову с пути евроинтеграции, а потому, вопреки здравому смыслу, блокирует получение кредита, пояснил президент.