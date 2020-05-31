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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 31 мая 295 смертей от инфекции

31 мая
20:26 2020
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В течение прошедшего дня, 31 мая, произошли еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 61-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из Оргеевского района, 83-летняя женщина из муниципия Бельцы, 62-летняя женщина из муниципия Кишинев.У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 31 мая 4581 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 295 человек умерли от инфекции.

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