В течение прошедшего дня, 31 мая, произошли еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 61-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из Оргеевского района, 83-летняя женщина из муниципия Бельцы, 62-летняя женщина из муниципия Кишинев.У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 31 мая 4581 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 295 человек умерли от инфекции.