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Газета "Кишиневские новости"

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Открыта охота на румынского премьера

31 мая
12:41 2020
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В румынских средствах массовой информации началась настоящая травля премьер-министра страны Людовика Орбана и все из-за того, что он в свой день рождения закурил в кабинете в кругу коллег.

На публикуемых фотографиях премьер со своим заместителем Ралукой Цурканом, министром экономики Вирджилом Попеску и главой МИДа Богданом Ауреску запечатлены со стаканами, бутылкой на столе и закуской. Вполне рабочая обстановка. ” Угостил их стаканом пива, виски. Да был без маски, потому что ел”, – объяснял журналистам Орбан. За то, что он в закрытом помещении не одел защитных средств, а также табакокурение,  премьер заплатил штраф в размере трех тысяч румынских леев.

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