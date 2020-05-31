В румынских средствах массовой информации началась настоящая травля премьер-министра страны Людовика Орбана и все из-за того, что он в свой день рождения закурил в кабинете в кругу коллег.

На публикуемых фотографиях премьер со своим заместителем Ралукой Цурканом, министром экономики Вирджилом Попеску и главой МИДа Богданом Ауреску запечатлены со стаканами, бутылкой на столе и закуской. Вполне рабочая обстановка. ” Угостил их стаканом пива, виски. Да был без маски, потому что ел”, – объяснял журналистам Орбан. За то, что он в закрытом помещении не одел защитных средств, а также табакокурение, премьер заплатил штраф в размере трех тысяч румынских леев.