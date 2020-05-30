Будучи добровольцем, сотрудничающим с неправительственными организациями, гражданин страны, где, как утверждала героиня известного советского фильма, «много – много диких обезьян», отправился в начале 2020 года в столицу России. Там ему через некоторое время предложили на три месяца осесть в Молдове и заняться защитой бездомных собак. Из-за объявленного карантина Бритто застрял в Минске. Денег на проживание не было. Пришлось зарабатывать в столице Белоруссии демонстрацией в парках приемов капоэйры. Бразильца, по его словам, поразило то, что президент Александр Лукашенко рекомендовал согражданам в качестве профилактики от болезней пить водку и ходить в баню, а местные жители грозились убить путешественника за его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Вернувшись на родину, Бритто объявил журналистам – он обязательно доберется до Кишинева.