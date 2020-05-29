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Газета "Кишиневские новости"

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Как латвийский архитектор лодку с велосипедом скрестил

29 мая
20:06 2020
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Вернувшись из путешествия по маршруту Лондон – Токио, латвийский архитектор Айгарс Лаузис задумался о том, что ему нужно комфортное транспортное средство. По словам изобретателя, во время путешествия на велосипеде ему приходилось возить с собой лодку и палатку. Это было и тяжело, и неудобно.

Вот он и решил создать «три в одном» – некий гибрид из двухколесного коня, плавучего средства и некоего дома для путешествий. Новый транспорт оснащен электромотором, солнечными батареями и аккумуляторами, чтобы можно было странствовать со всеми удобствами и по суше, и по воде, сообщает сайт ruptly.tv.

Сейчас Лаузис снова собирается в дальнее путешествие, когда и сможет испытать свое изобретение в деле.  

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