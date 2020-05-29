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Газета "Кишиневские новости"

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В английской деревне живет загадочный меценат

29 мая
20:06 2020
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Загадочный богач обнаружился в деревне Денчуорт, что в округе Оксфордшир. В течение двух месяцев он бесплатно обеспечивает жителей деревни (очень маленькой – их всего 170 человек) традиционным английским блюдом фиш-энд-чипс.

Этим загадочный благотворитель не ограничился. Он придумал конкурс на похудение. Каждого обитателя Денчуорта, кто сможет избавиться от 10% своего веса, ждет награда в 100 фунтов стерлингов. Доказательством послужат фотографии на весах до начала конкурса и после его окончания.

Удивительно, что тайного мецената никто не знает, хотя известно, что он – тоже житель деревни.  

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