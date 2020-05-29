Загадочный богач обнаружился в деревне Денчуорт, что в округе Оксфордшир. В течение двух месяцев он бесплатно обеспечивает жителей деревни (очень маленькой – их всего 170 человек) традиционным английским блюдом фиш-энд-чипс.

Этим загадочный благотворитель не ограничился. Он придумал конкурс на похудение. Каждого обитателя Денчуорта, кто сможет избавиться от 10% своего веса, ждет награда в 100 фунтов стерлингов. Доказательством послужат фотографии на весах до начала конкурса и после его окончания.

Удивительно, что тайного мецената никто не знает, хотя известно, что он – тоже житель деревни.