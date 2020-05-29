Это соревнование – одно из самых старых и самых престижных в мире. Бостонский марафон привлекает многие тысячи участников из многих стран и огромное количество зрителей.

Однако на сей раз он не состоится – впервые с 1897 года. Причина всем ясна: эпидемия коронавируса. Первоначально предполагалось перенести соревнования с весны на осень. Но потом организаторы решили не рисковать – не исключена вторая волна эпидемии. И марафон отменили. Устроители рассматривают возможность виртуальной организации соревнований. Кто пожелает в них участвовать, должен будет самостоятельно преодолеть соответствующее расстояние и прислать в оргкомитет подтверждение, передает «МИР-24».