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Газета "Кишиневские новости"

Cпорт

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Знаменитый бостонский марафон отменен

29 мая
20:01 2020
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Это соревнование – одно из самых старых и самых престижных в мире. Бостонский марафон привлекает многие тысячи участников из многих стран и огромное количество зрителей.

Однако на сей раз он не состоится – впервые с 1897 года. Причина всем ясна: эпидемия коронавируса. Первоначально предполагалось перенести соревнования с весны на осень. Но потом организаторы решили не рисковать – не исключена вторая волна эпидемии. И марафон отменили. Устроители рассматривают возможность виртуальной организации соревнований. Кто пожелает в них участвовать, должен будет самостоятельно преодолеть соответствующее расстояние и прислать в оргкомитет подтверждение, передает «МИР-24».  

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