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Газета "Кишиневские новости"

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Действия по очистке города от незаконных строений продолжаются

Действия по очистке города от незаконных строений продолжаются
28 мая
16:36 2020
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Об этом написал на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева

Примар очищает улицы столицы от киосков, рекламных щитов, гаражей, сараев и заборов, размещенных незаконно. С декабря прошлого года по настоящее время были эвакуированы или разрушены 60 киосков, 13 мобильных пунктов и 3 павильона. Вчера на пересечении улиц Каля Ешилор и Яблокикина был снесен цветочный павильон из 8 киосков. А также был эвакуирован первый павильон у входа в подземный переход на Каля Ешилор.

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