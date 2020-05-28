Об этом написал на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева

Примар очищает улицы столицы от киосков, рекламных щитов, гаражей, сараев и заборов, размещенных незаконно. С декабря прошлого года по настоящее время были эвакуированы или разрушены 60 киосков, 13 мобильных пунктов и 3 павильона. Вчера на пересечении улиц Каля Ешилор и Яблокикина был снесен цветочный павильон из 8 киосков. А также был эвакуирован первый павильон у входа в подземный переход на Каля Ешилор.