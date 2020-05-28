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Газета "Кишиневские новости"

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О реакции на критику со стороны Санду и Нэстасе помощи пенсионерам

28 мая
14:41 2020
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Депутат ПСРМ Петру Бурдужа написал в социальной сети, что в последние дни очень много людей обращаются к нему, чтобы узнать, когда будут реализованы инициативы главы государства.

«Люди говорят, что предложение Игоря Додона выделить по 700 леев пенсионерам с доходом менее трех тысяч леев – очень хорошее, и они ждут, когда это произойдет», – написал Бурдужа.

«С другой стороны, люди возмущены отношением партий Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые критикуют предложение о выделении помощи пенсионерам. Я не буду воспроизводить их слова об этих политиках, но уверен, что граждане выскажут их им в лицо, если политики Фейсбука решат отправиться по стране, оторвавшись от виртуальной реальности»,- написал Бурдужа. Напомним, ПСРМ уже заявила, что поддержит в парламенте социальные проекты президента Игоря Додона.

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