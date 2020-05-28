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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы посетил с рабочим визитом Унгенский район

Президент Молдовы посетил с рабочим визитом Унгенский район
28 мая
13:06 2020
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В районной больнице Унген глава государства встретился с медицинским персоналом, высоко оценил их преданность делу и сообщил, что подписал Указ об объявлении 2020-го Годом медицинского работника.

Затем президент встретился с главой районной администрации Геннадием Митрюком. Председатель района назвал президенту самую острую проблему на данный момент – водоснабжение. Кроме того речь шла о необходимости помочь экономическим агентам, пострадавшим от природных катаклизмов, о ремонте дорог и необходимости проведения ремонтных работ в здании бывшей железнодорожной больницы.

Президент страны заверил, что приложит максимальные усилия для решения перечисленных проблем и повышения уровня жизни в каждом районе.

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