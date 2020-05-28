Доктор Александр Мясников рассказал в своем телеграм-канале о том, почему карантинные меры необходимо продолжить. Рассказал доктор и о динамике процесса, и о том, что ослабляет волну заражений. Вирус, попавший в организм человека, в противостоянии с иммунной системой теряет силы. И чем больше народу переболело, тем слабее вирус, идущий дальше. Потому самый сложный период – первые полтора месяца, потом ослабленный вирус, потеряв силу, теряет и способность заражать. А введение карантинных мер существенно снижает взлет заболеваемости. И, если вирус не мутирует, есть все шансы свести на нет волну эпидемии.