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Газета "Кишиневские новости"

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Доктор Мясников: нужно ли продлевать карантин в связи с COVID-19?

28 мая
09:36 2020
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Доктор Александр Мясников рассказал в своем телеграм-канале о том, почему карантинные меры необходимо продолжить. Рассказал доктор и о динамике процесса, и о том, что ослабляет волну заражений. Вирус, попавший в организм человека, в противостоянии с иммунной системой теряет силы. И чем больше народу переболело, тем слабее вирус, идущий дальше. Потому самый сложный период – первые полтора месяца, потом ослабленный вирус, потеряв силу, теряет и способность заражать. А введение карантинных мер существенно снижает взлет заболеваемости. И, если вирус не мутирует, есть все шансы свести на нет волну эпидемии.

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