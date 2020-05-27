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Газета "Кишиневские новости"

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В США арестован создатель Covid-19

В США арестован создатель Covid-19
27 мая
19:31 2020
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Министерство юстиции США выступило с официальным заявлением об аресте предполагаемого создателя вируса Covid-19.

Телеканал WCVB вёл трансляцию выступления американских чиновников, заявивших, что доктор Чарльз Либер, начальник отдела химии и биологии Университета Харварда (США), мог передать новый тип коронавируса Китайской Народной Республике. В минюсте США выяснили, что именно он контактировал с университетом Уханя по изучению Covid-19. Учёного арестовали прямо в его кабинете в Гарварде (США).

Американские власти объявили о начале следствия по делу о появлении и распространении нового типа коронавирусной инфекции. По предварительной информации, доктор Чарльз Либер за свои научные труды по коронавирусу, в общей сложности за 1 год работы, получил сумму в 1,5 миллиона долларов. Учёный владел грантами от Национального Института Здоровья США, Гарварда, Бостонского университета. Однако внимание правоохранителей привлекло получение Либером регулярных денежных траншей из КНР, сообщает https://howto-news.info/.

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