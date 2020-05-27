Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми

Восприимчивыми к инфекции также являются хорьки. В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19. Короновирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, т.е. через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении.

Тем не менее, людям с COVID-19 или с высоким риском заражения COVID-19 рекомендуется ограничить контакты с домашними и другими животными. При обращении с животными следует всегда соблюдать элементарные правила гигиены. К ним относится мытье рук после прикосновения к животным, корму или расходным материалам, а также воздержание от поцелуев, облизывания или совместного употребления пищи с животным, рекомендует ВОЗ.