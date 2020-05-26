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Газета "Кишиневские новости"

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Суперкар МакЛарен сокращает четверть всех сотрудников

26 мая
19:56 2020
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Легендарная британская марка суперкаров и команда Формулы 1 McLaren планируют значительные сокращения среди своих сотрудников в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.

Из почти 4000 работников компании под сокращение попадут 1200 человек. В своем комментарии по ситуации представители McLaren заявили, что сильно пострадали от кризиса и старались избегать увольнений как можно дольше, но нынешнее положение не оставляет им выбора.

Пандемия вынудила отменить все мероприятия, связанные с автоспортом, также закрылись автосалоны и «стали» заводы – производители автомобилей.

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