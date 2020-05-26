В течение прошедшего дня, 26 мая, произошли еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 54-летний мужчина из Унгенского района, 72-летняя женщина из Приднестровья, 66-летний хирург из Кишинева, 60-летняя женщина из Окницкого района, 25-летний мужчина из Сынжерейского района, 58-летний мужчина из района Анений-Ной и 64-летняя женщина из Яловенского района. У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 26 мая 3884 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 268 человек умерли от инфекции. Еще 82 человека в течение прошедших суток завершили курс лечения и выписаны из больниц.