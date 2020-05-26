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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 мая 7147 зараженных

26 мая
19:41 2020
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К вечеру 26 мая в Молдове зарегистрированы 158 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 11 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1118, из них первичных – 833, а повторных – 285.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 7305 человек.

Из 158 новых случаев на сегодняшний день 16 – это медицинские работники, в том числе 6 врачей, 4 медсестры, и 6 сотрудников вспомогательного персонала.

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