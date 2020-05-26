Сегодня, 26 мая, состоялась церемония вручения партии гуманитарной помощи, предоставленной Республике Молдова Государством Катар, для поддержки медицинского персонала, участвующего в лечении людей, зараженных новым коронавирусом.

Гуманитарная помощь состоит из 470 000 защитных масок, 30 000 защитных очков, 70 000 масок N95, 40 000 масок FFP2, 45 000 масок FFP3, 60 000 перчаток, 12 500 щитков, 4 700 защитных покрытий, 35 000 хирургических предметов одежды.

«Искренняя благодарность Государству Катар за поддержку, оказанную Республике Молдова в борьбе с новым короновирусом. Щедрая гуманитарная помощь окажет большую поддержку медицинским работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с COVID-19. Спасибо вам от всей системы, от всего общества», – сказал на церемонии госсекретарь минздрава РМ Александр Холостенко.

«Я выражаю свою открытость укреплению отношений между нашими странами и, наконец, преодолению этой пандемии», – сказал Временный Поверенный в делах Посольства Государства Катар в Республике Молдова Хамад Рашид Аль-Атба.

Все пожертвованное оборудование будет передано в учреждения здравоохранения страны.