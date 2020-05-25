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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 25 мая 261 смерть от инфекции

25 мая
20:21 2020
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В течение прошедших суток произошли еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 87-летняя женщина из Приднестровья, 83-летняя, 65-летняя, 76-летняя и 53-летняя женщины из Кишинева, 72-летний и 68-летний мужчины  из Кишинева, 45-летний врач  из АТО Гагаузия, 53-летний мужчина из района Сороки  и 70-летний мужчина из района Сынджерей.

У всех умерших были сопутствующие многочисленные хронические заболевания.

На вечер 25 мая 3802 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 261 человек умерли от инфекции.

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