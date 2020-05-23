На сегодняшний день в стране 3452 человека прошли лечение и 242 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1462 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 343, медсестер – 566, мясников – 75, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 458 человек.Состояние здоровья 286 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппарату ИВЛ), 609 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

За вчерашний день 83 пациента были выписаны.