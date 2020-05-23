Суббота, 23 мая 2020, 02:53

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на 23 мая 3452 человека излечились

23 мая
22:21 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 3452 человека прошли лечение и 242 умерли от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 1462 случая заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 343, медсестер – 566, мясников – 75, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 458 человек.Состояние здоровья 286 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппарату ИВЛ), 609 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

За вчерашний день 83 пациента были выписаны.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,570,00%
EUR19,150,00%
GBP21,370,00%
UAH0,660,00%
RON3,960,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 23.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд