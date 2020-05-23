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Газета "Кишиневские новости"

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Узнай, какие ставки налогов в Кишиневе изменились с 21 мая 2020 года

23 мая
20:06 2020
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Муниципальный совет Кишинева внес 21 мая изменения в ставки местных налогов. Муновет решил освободить от местных сборов рынки и компании в области HoReCa. Для гостиничного бизнеса налог снижен с 5% до 3%.

Стоимость рекламы для размещения на билбордах за 1 м² снижена с 1200 до 700 леев.

Отменен налог для ряда экономических агентов, работающих на рынках.

Согласно представленной на совете информации, в результате изменений муниципальный бюджет недополучит 30 млн леев.

Для предприятий, торгующих табачными изделиями, а также алкоголем, сумма сборов увеличена.

Владельцы торговых точек, продающих сигареты, будут платить 50 000 леев с каждого кассового аппарата (вместо 20 000 леев).

Кроме того, по предложению Вице-председателя фракции Партии социалистов Динария Кожокару, для магазинов, которые работали в период карантина и продолжают вести свою деятельность, а также площадь которых больше 200 м², налог увеличен на 20%.

В примэрии отметили, что меры по увеличению некоторых сборов лишь на четверть компенсируют потери от вынужденной отмены либо сокращения местных налогов и сборов.

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