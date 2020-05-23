Распоряжением председателя парламента Зинаиды Гречаный установлен режим самоизоляции депутатов парламента с 22 мая 2020 года до представления отрицательных результатов теста на COVID-19.

«В соответствии с документом, депутаты обязаны обеспечить соблюдение режима самоизоляции под свою ответственность и представить результаты проведенного тестирования. Решение было принято после того, как у одного из депутатов был получен положительный результат на коронавирус, о чем заявил на пленарном заседании председатель Демократической партии Молдовы Думитру Дьяков.

По моей рекомендации, тестирование депутатов будет осуществляться из личных ресурсов парламентариев», – сообщила Зинаида Гречаный.