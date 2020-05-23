Пассажирский лайнер Airbus A320 пакистанских международных авиалиний, совершая перелет из Лахора, упал в жилом районе города Карачи, передают BBC

Рейсом PK8303 летели 91 пассажир и 8 членов экипажа. Крушение произошло неподалеку от Международного аэропорта «Джинна».

По предварительной информации 66 человек погибли, из-под обломков разрушенных строений извлечены и спасены около 20 местных жителей.

Самолет потерял связь с управлением воздушного движения после 14:30 по местному времени (09:30 GMT). Пакистанские медиа получили доступ к записи разговоров пилотов. В записи пилот говорит, что они «потеряли два двигателя», затем несколько раз повторяет «Mayday» и связь обрывается.

Первыми версиями причин трагического инцидента назвали техническую неисправность или столкновение с птицами.

Премьер министр Пакистана Имран Хан заявил, что шокирован произошедшим и обещает незамедлительно провести расследование.