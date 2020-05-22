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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 мая 6847 зараженных

22 мая
19:26 2020
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К вечеру 22 мая в Молдове зарегистрированы 143 новых случая заражения коронавирусом, из которых 18 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1 217, из них первичных – 1 028, а повторных – 189.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6847 человек.

Из 143 новых случаев на сегодняшний день 15 – это медицинские работники, в том числе 5 врачей, 8 медсестер и 2 сотрудников вспомогательного персонала.

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