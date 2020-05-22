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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон провел рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном

Игорь Додон провел рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном
22 мая
18:21 2020
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В ходе беседы было затронуто множество вопросов по функционированию столицы, особенно в связи с отменой части ограничений, введенных в период чрезвычайного положения.

Ион Чебан заверил президента в том, что совместно с муниципальными службами был проведен анализ и приняты меры, которые могут способствовать минимизации риска инфицирования COVID-19, а также позволят экономическим агентам вернуться к нормальному режиму работы.

Кроме того, во время встречи обсуждалась проблема незаконных строек в Кишиневе. Глава государства поддержал идею мэра о необходимости законодательного закрепления разграничения всех участков с зелеными насаждениями в столичном регионе, запрете строек по периметру «зеленых зон», регламентировании порядка отчуждения земельных участков в городе. Президент согласился с тем, что передача в аренду городских объектов должна происходить исключительно путем проведения публичных и транспарентных тендеров. Игорь Додон сказал, что готов поддерживать и продвигать в дальнейшем подобные законодательные инициативы.

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