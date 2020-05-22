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Газета "Кишиневские новости"

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Кику жестко ответил на атаку «румынского ястреба» Мурешану на Молдову

22 мая
17:46 2020
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«Смотрю на этих румынских ребят, ошивающихся в европейских структурах и пытающихся «патронировать» нас…Потерянные, ничего в жизни и в своей стране не реализовавшие, способны только «мячи подносить»…Что ты сделал в своей стране, которая воет от самой большой коррупции в Европе? Только в уезде Сучава вполовину заболевших, зафиксированных в моей стране. И медиков примерно столько же. В молдавских уездах 40% от всего количества умерших во всей Румынии. И в два раза больше умерших молдован на правом берегу Прута, чем на левом, хотя количество населения равное. Для нас очень важно мнение наших граждан о работе правительства. И только критика молдаван для нас важна. Концентрированные атаки отдельных личностей, с претензией адвокатов Молдовы, могут впечатлить только их хозяев. Меня – нет».

Уточним, что европарламентарий Мурешан раскритиковал правительство Кику, заявив, что правительство не справилось с кризисом COVID-19.

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