«Смотрю на этих румынских ребят, ошивающихся в европейских структурах и пытающихся «патронировать» нас…Потерянные, ничего в жизни и в своей стране не реализовавшие, способны только «мячи подносить»…Что ты сделал в своей стране, которая воет от самой большой коррупции в Европе? Только в уезде Сучава вполовину заболевших, зафиксированных в моей стране. И медиков примерно столько же. В молдавских уездах 40% от всего количества умерших во всей Румынии. И в два раза больше умерших молдован на правом берегу Прута, чем на левом, хотя количество населения равное. Для нас очень важно мнение наших граждан о работе правительства. И только критика молдаван для нас важна. Концентрированные атаки отдельных личностей, с претензией адвокатов Молдовы, могут впечатлить только их хозяев. Меня – нет».

Уточним, что европарламентарий Мурешан раскритиковал правительство Кику, заявив, что правительство не справилось с кризисом COVID-19.