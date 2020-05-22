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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Лана Дель Рей не только антифеминистка, но и расистка?

22 мая
15:01 2020
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Лана Дель Рей ответила на обвинения в расизме, последовавшими за ее утверждением о двойных стандартах в музыкальной индустрии.

В своем объемном посте в социальной сети Instagram певица заявила, что публика воспринимает ее как антифеминистку, несмотря на то что поет она на те же темы, что и многие другие женские исполнители. Фанаты обратили внимание, что примеры исполнительниц, выбранные Ланой, – среди которых были Бейонсе и Ники Минаж – преимущественно все афроамериканки.

В своем ответе в Instagram, Дель Рей написала «Никогда, никогда, никогда не зовите меня расисткой. Исполнители, которых я перечислила, – мои любимые, и, если вы хотите высасывать скандал из пальца, – это ваше дело».

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