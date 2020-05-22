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Газета "Кишиневские новости"

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Коронавирус: Будет ли вторая волна?

22 мая
15:01 2020
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История советует нам не расслабляться. О том, будет ли вторая волна заражений Covid-19, в аналитическом материале BBC.

Два известнейших случая пандемий – бубонная чума средних веков и испанка прошлого века – оба поражали мир в две волны. Второй этап заражений испанкой поразил значительно больший процент людей, чем первый. Несмотря на то, что развитие медицины и технологий сегодня несопоставимы с периодом распространения испанки, медики советуют не относиться к ситуации халатно.

Процент зараженных будет расти до тех пор, пока количество контактирующих с зараженным элементом будет больше одного. Именно потому такие меры как социальное дистанцирование и проверка контактов останутся нормой на какое-то время. Эксперты предупреждают о возможной мутации вируса в период зимних простуд в Великобритании и США.

Разработка вакцины повернет ситуацию, но до тех пор, каждый должен помнить о возможной второй волне вируса и поступать в соответствии с рекомендациями врачей.

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