Закон об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения устанавливает новые нормы ведения уголовных дел с участием лиц, лишенных свободы, а также порядок встреч с адвокатами только посредством телеконференций или в соответствующих местах в штаб-квартире пенитенциарных учреждений, гарантирующих предотвращение распространения инфекции.Кроме того, закон предусматривает продление действия документов, удостоверяющих личность, выданных иностранцам властями Республики Молдова, срок действия которых истек со 2 февраля 2020 года, с возможностью их обмена до 15 августа 2020 года.

Напомним, что 21 мая 2020 года парламент Молдовы одобрил в двух чтениях законопроект об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения и поправки к некоторым нормативным актам, представленные правительству на рассмотрение в приоритетном порядке.