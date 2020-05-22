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Газета "Кишиневские новости"

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Адвокаты в Молдове будут «встречаться» с зэками на телеконференциях

22 мая
00:06 2020
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Закон об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения устанавливает новые нормы ведения уголовных дел с участием лиц, лишенных свободы, а также порядок встреч с адвокатами только посредством телеконференций или в соответствующих местах в штаб-квартире пенитенциарных учреждений, гарантирующих предотвращение распространения инфекции.Кроме того, закон предусматривает продление действия документов, удостоверяющих личность, выданных иностранцам властями Республики Молдова, срок действия которых истек со 2 февраля 2020 года, с возможностью их обмена до 15 августа 2020 года.

Напомним, что 21 мая 2020 года парламент Молдовы одобрил в двух чтениях законопроект об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения и поправки к некоторым нормативным актам, представленные правительству на рассмотрение в приоритетном порядке.

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