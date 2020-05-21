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Газета "Кишиневские новости"

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В Копенгагене создадут плавучие общественные парки

21 мая
20:21 2020
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В столице Дании планируется создать целый архипелаг из искусственных плавучих островов, на которых жители города смогут бесплатно отдохнуть, соблюдая необходимую в условиях эпидемии социальную дистанцию.

На самом деле это будут небольшие парки, выполненные из экологически чистых материалов и размещенные в разных частях городской гавани. Об этом сообщает «Lonely Planet». Идея принадлежит австралийскому архитектору Маршаллу Блехеру. Ее начали реализовать еще в 2018 году, когда был создан первый плавучий парк, состоящий из  деревьев и кустарников, нигде, кроме Дании, не встречающихся.

Плавучий парк быстро стал очень популярным, и решено в нынешнем и следующем годах построить еще несколько подобных. Здесь будут не только удобные пляжи, он и кафе и даже сауны.

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