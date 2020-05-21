22 мая (по старому стилю 9 мая) христиане поминают Николая Чудотворца

История

Святой Николай Чудотворец (Креститель, Вешний) был рожден в 3 веке. Он с детства был чрезвычайно религиозен. И всю свою жизнь посвятил служению церкви. Известно, что после смерти его богатых родителей он все ценное раздал бедным. Николай Чудотворец оставил о себе память, благодаря тому что многих спасал от смерти, невинных вызволял из тюрем, а врагов примирял. Ему удавалось неоднократно спасать моряков. Он помог трем девушкам избежать публичного дома, тайно подбросив в их дом мешочек с золотом.

С конца 11 века, после переноса мощей святого в итальянский город Бари, церковь 22 мая празднует День Николая Чудотворца. Он один из самых почитаемых в России и православном мире святых, а чудодейственность икон с его изображением поражает воображение. Во многих городах, чтобы приложиться к мощам Николая Чудотворца, верующие выстраиваются в огромные многочасовые очереди.

Креститель Николай настолько почитаем у христиан, что его, входящего в Святую Троицу, считают главным после Бога в Раю. Именно он отправляет души праведников на небо.

Чего нельзя делать 22 мая 2020 года в День Николая Чудотворца

Наши предки этот день не делали тяжелую работу. Категорически нельзя в этот день плавать в озерах и реках. Возврат денег тоже под запретом.

Если не хотите испытать бедность, то не отказывайте в милостыне нуждающимся. Ссоры и крики – недопустимы! Запрещено использовать ножницы, тем более нельзя стричься. На ремонт и стирку также установлены табу.

Поверья и приметы:

Раздавив паука, можно спровоцировать денежный ущерб и болезни. Поднятый с пола руками нож способен привести к разладу в семье.

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