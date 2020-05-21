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Газета "Кишиневские новости"

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Цукерберг: Как Facebook борется с фейковыми новостями

Цукерберг: Как Facebook борется с фейковыми новостями
21 мая
14:01 2020
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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал BBC, как его сотрудники борются с фейковыми новостями о коронавирусе.

Социальные сети сегодня превратились в основной информационный ресурс, из которого люди узнают о происходящем в мире. Цукерберг заявил, что социальные сети не имеют права снимать с себя ответственность и обязаны контролировать, какую информацию получают их пользователи.

«Если мы увидим запись о том, что что-то является проверенным лекарством от вируса, когда в действительности это не так, мы уберем эту запись», – сказал Цукерберг.

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