Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал BBC, как его сотрудники борются с фейковыми новостями о коронавирусе.

Социальные сети сегодня превратились в основной информационный ресурс, из которого люди узнают о происходящем в мире. Цукерберг заявил, что социальные сети не имеют права снимать с себя ответственность и обязаны контролировать, какую информацию получают их пользователи.

«Если мы увидим запись о том, что что-то является проверенным лекарством от вируса, когда в действительности это не так, мы уберем эту запись», – сказал Цукерберг.