Если правительство отправят в отставку, президент вновь предложит Иона Кику на должность премьер-министра

Об этом глава государства Игорь Додон заявил в интервью порталу «UNIMEDIA»

«Думаю, что хорошим кандидатом в случае, если правительство падет, является господин Кику. До тех пор пока у нас нет другой коалиции и 51 подписи за другого кандидата, в качестве президента могу снова предложить господина Кику. Именно так я, возможно, и поступлю. Посмотрим, если он согласится. Он сейчас является премьером со всеми необходимыми полномочиями, и дай Бог, чтобы так и было следующие три года – до окончания действия мандата нынешнего парламента», – сказал Додон.

Президент страны заявил, что готов рассмотреть кандидатуру на должность премьера, за которую поставят свою подпись 51 депутат.

«Пусть 51 подпишут, то есть Майя Санду, Андрей Нэстасе, Илан Шор и Андриан Канду возьмут ответственность за создание коалиции, пусть подпишутся за кандидата и представят его президенту, а мы посмотрим. Они готовы взять ответственность за такую коалицию перед избирателями – создать коалицию с дьяволом, чтобы помочь Плахотнюку?» – задался вопросом Игорь Додон.