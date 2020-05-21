Бывший премьер Молдовы Ион Стурза утверждает, что человеком, который действительно управлял Демократической партией Молдовы и делами бывшего лидера партии Владимира Плахотнюка, является Андриан Канду.

Более того, по мнению бывшего премьер-министра, Андриан Канду был тем, кто заложил основы экономического мошенничества, концессии аэропорта, тендерных приватизаций и решений о выделении денег из Национального банка Молдовы, отмечает IPN.

«Андриан Канду не является созданием Плахотнюка, это Плахотнюк является созданием Андриана Канду. Когда г-н Плахотнюк был в так называемом бизнесе, именно Канду был экспертом по бизнес-структурированию в одной из компаний, которую засунул в офшоры и получил за это 10%. С тех пор Канду стал не крестником, а крестным отцом Плахотнюка в смысле экономических, деловых операций, и я бы не назвал это бизнесом. Он покровительствовал им до последнего момента, без него ничего не предпринималось. У него была подпись, и он был бенефициаром всех дел Плахотнюка в пропорции этих 10%. Его подписи стоят на очень многих документах, в том числе в компаниях, которые находятся в списке Kroll и которые сегодня расследуются Генеральной прокуратурой», – заявил Ион Стурза в ходе передачи „Secretele Puterii” на телеканале Jurnal TV.

Ион Стурза утверждает, что те, кто находился в окружении Владимира Плахотнюка, не владели бизнесом. Они разрабатывали схемы, с помощью которых можно было бы вывести деньги из валютных резервов страны.

«Последовало полное варварство, когда на первый план вышли крайне сомнительные персонажи, такие как Яралов, чья мечта всегда заключалась в том, чтобы украсть или вырвать из валютных резервов. Они не занимались бизнесом, у них не было фабрик, заводов, сотрудников. Они проложили свой путь ко всем финансовым потокам в Республике Молдова и начали их забирать, красть. Таким образом, Андриан Канду – крестный отец Плахотнюка в смысле крупных экономических преступлений, а затем уже и политический крестный отец Плахотнюка. Он вел практически всю идеологию, взаимодействие с государственными учреждениями, контроль над правительством, парламентом и так далее. Плахотнюк не занимался политикой. Канду – мозг этой преступной системы», – добавил бизнесмен.

Ион Стурза отметил, что след Андриана Канду можно найти в процессе концессии аэропорта, приватизации и принятия решений о выделении денег из Национального банка.

«Он очень умный, очень образованный. Он прошел довольно хорошую школу в одной из крупнейших финансовых консалтинговых компаний. Поэтому он очень хорошо понимает ситуацию, и я не понимаю, на что он рассчитывает. Зная его профиль и понимая его, он сейчас очень нервничает, а это указывает на полное отсутствие безопасности. Их стратегия влияния на прокурора через Додона провалилась, и это ставит их в крайне сложную ситуацию. И я бы порекомендовал всем людям в Кишиневе, которые имеют немного разума, не связываться с Андрианом Канду, это очень вредный шаг», – отметил он.

Бывший премьер отмечает, что нынешнего генпрокурора невозможно контролировать политическими инструментами, а Андриан Канду не избавится от расследований прокуратуры. «Они очень хорошо понимают, что сегодня это невозможно и это не будет принято ни общественным мнением страны, ни извне, потому что хочу сказать, что внимательные аналитики, знающие, что происходит в Республике Молдова, осознают профиль кишиневского прокурора и в основном довольны этим профилем. Уже не Стояногло цель, целью является дестабилизация государства Республика Молдова, глубокая политическая, экономическая дестабилизация, за счёт чего можно было бы выиграть еще некоторое время», – сказал Ион Стурза.