Ранее Володина неоднократно предупреждала, что в 2020 году нас ждут серьезные испытания из-за високосного года и множества затмений. В 2020 году их чрезвычайно много. Шесть затмений против обычных четырех-пяти. Последний раз такое же число затмений происходило 97 лет назад, в печально памятном 1917 году.

Астролог утверждает, что затмения часто сопровождают трагические события. Несмотря на уже постигшие нас несчастья, впереди ожидаются еще большие неприятности. «К сожалению, я должна сказать, что будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля. Это вторая половина июня», – посетовала Василиса Володина в эфире радио «КП».