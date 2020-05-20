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Газета "Кишиневские новости"

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Астролог Василиса Володина: какие испытания нас ждут в июне 2020 года

20 мая
23:11 2020
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Ранее Володина неоднократно предупреждала, что в 2020 году нас ждут серьезные испытания из-за високосного года и множества затмений. В 2020 году их чрезвычайно много. Шесть затмений против обычных четырех-пяти. Последний раз такое же число затмений происходило 97 лет назад, в печально памятном 1917 году.

Астролог утверждает, что затмения часто сопровождают трагические события. Несмотря на уже постигшие нас несчастья, впереди ожидаются еще большие неприятности. «К сожалению, я должна сказать, что будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля. Это вторая половина июня», – посетовала Василиса Володина в эфире радио «КП».

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