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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 мая 6 553 зараженных

20 мая
22:51 2020
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К вечеру 20 мая в Молдове зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 24 в Приднестровье, сообщает минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1502, из них первичных – 1238, а повторных – 264.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6553 человека.

Из 213 новых случаев на сегодняшний день 33 – это медицинские работники, в том числе 3 врачей, 22 медсестры и 8 сотрудников вспомогательного персонала.

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