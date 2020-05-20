К вечеру 20 мая в Молдове зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 24 в Приднестровье, сообщает минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1502, из них первичных – 1238, а повторных – 264.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 6553 человека.

Из 213 новых случаев на сегодняшний день 33 – это медицинские работники, в том числе 3 врачей, 22 медсестры и 8 сотрудников вспомогательного персонала.