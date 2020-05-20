21 мая (по старому стилю 8 мая) христиане поминают Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

История

21 мая православные чтут память Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова по прозвищу «Долгий».

Такое прозвище появилось с силу того, что обычно в старину работы велись в это горячее посевное время без перерывов, в течение всего длинного светового дня.

Сохранилось предание, что Апостол Иоанн пользовался особой любовью Спасителя за безграничное смирение и трепетное отношение к ближним. Не случайно, Иоанн стал тем из учеников Иисуса, который повсюду его сопровождал и почти никогда не разлучался с Христом. Именно он оказался свидетелем чудес, совершенных Иисусом на Земле.

В течение всей долгой жизни Иоанн неустанно проповедовал христианство. Его длительные путешествия по языческим странам сопровождались множеством удивительных чудес. Например, когда он на судне в Средиземном море попал в мощный шторм и оказался за бортом, ему странным образом после двухнедельного плавания удалось невредимым и совершенно здоровым выбраться на берег и продолжить свой путь как ни в чем не бывало.

В те далекие времена христианская вера подвергалась жестоким преследованиям. Поэтому Иоанн Богослов был арестован, а суд приговорил его к смерти. Но палачам никак не удавалось привести приговор в исполнение. Даже когда его заставили выпить яд, с ним ничего не произошло. Апостол Иоанн оставался жив. Тогда решено было сослать его на далекий остров, где он дожил почти до ста лет, оставаясь верным учению Христа.

Чего нельзя делать 21 мая 2020 года в День Иоанна Богослова

В этот день мужчинам нельзя рубить лес и работать, используя металлические предметы. Нарушившие эти правила, могли получить травмы или неожиданно заболеть.

По древним обычаям «На Иоанна» категорически запрещались нецензурные слова, особенно опасно было употреблять спиртное, а еще хуже было тем, кто вступал в драки.

Поверья и приметы:

Обычно на Иоанна Богослова крестьяне сеяли пшеницу. Было принято, чтобы женщины выпекали в этот день каравай и обязательно преподносили его тем, кто голоден. Существовало поверье, что если не удастся раздать весь каравай, то в жилище непременно придет горе. Кроме того, нельзя было хлеб есть самим. В крайнем случае можно было разбросать птицам.

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