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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 21 мая

Что нам готовит день грядущий – 21 мая
20 мая
21:26 2020
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Луна в Тельце. Управляя своими эмоциями, вы почувствуете себя Победителем!

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 21 мая?

В эмоциональном плане день непростой. Реализацию всех свежих идей оставьте на новый лунный цикл – благо осталось совсем чуть-чуть. А вот улучшением своего материального положения заняться самое время. В этот день есть вероятность благополучного разрешения любых финансовых вопросов. 21 мая – один из немногих дней, когда окружающий мир станет отражением вашего внутреннего состояния. Постарайтесь в течение всего дня поддерживать в душе позитив и спокойствие, это станет защитой от раздражительности окружающих. Управляя своими эмоциями, вы почувствуете себя Победителем!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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