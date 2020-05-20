По Святцам 21 мая День Ангела у Адриана, Арсения, Ивана.

Жизнь именинников этого дня проходит под знаком Любви. Это чувство они готовы дарить всем вокруг, потому что это дает им выплеск эмоций, которыми они наделены чрезмерно. Они нуждаются в любви окружающих, потому что она дает им уверенность в себе. Рожденные в этот день необычайно умны, смелы, умеют брать на себя ответственность. Точно знают, что у них все будет хорошо, потому идут к счастью, преодолевая любые преграды – в этом им нет равных! Любят и ценят уют, стремятся к гармонии во всем.

Поздравляем именинников!