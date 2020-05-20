Среда, 20 мая 2020, 01:06

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Поздравьте тех, кто празднует именины 21 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 21 мая
20 мая
21:21 2020
Версия для печати

По Святцам 21 мая День Ангела у Адриана, Арсения, Ивана.

Жизнь именинников этого дня проходит под знаком Любви. Это чувство они готовы дарить всем вокруг, потому что это дает им выплеск эмоций, которыми они наделены чрезмерно. Они нуждаются в любви окружающих, потому что она дает им уверенность в себе. Рожденные в этот день необычайно умны, смелы, умеют брать на себя ответственность. Точно знают, что у них все будет хорошо, потому идут к счастью, преодолевая любые преграды – в этом им нет равных! Любят и ценят уют, стремятся к гармонии во всем.  

Поздравляем именинников!

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,71+0,11%
EUR19,45+0,59%
GBP21,68–0,03%
UAH0,67–0,15%
RON4,01+0,52%
RUB0,25+1,93%

Курсы валют в MDL на 20.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд