Всемирно известный небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, который называют главным небоскребом планеты, теперь выполняет оригинальную функцию. С его помощью любой желающий может сделать пожертвование. Происходит это очень оригинально. Фасад небоскреба высотой 828 метров украшен огромным количеством лампочек (по некоторым сведениям, из около 70 тысяч). И теперь одну из этих лампочек может купить тот, кто желает сделать доброе дело. Разумеется, со здания ничего снимать не будут. Но если уплатить около трех долларов, лампочка загорится, сообщает «МИР 24».

Таким образом собираются средства для того, чтобы помочь людям, потерявшим работу и средства к существованию из-за эпидемии коронавируса. Судя по тому, что по ночам 163-этажный Бурж-Халифа сверкает всеми своими огнями, акция нашла отклик в сердцах жителей Дубая. Продуктами уже обеспечены более миллиона человек. Сбор денег продолжается.