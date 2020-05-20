Инициативная группа, в которую входят двое бывших председателей КС и экс-судья ЕСПЧ, предлагают провести международную конференцию, чтобы обсудить роль, обязанности и компетенцию Конституционного суда.

«Лично я думаю, что наступил момент, когда необходимо серьезно проанализировать возможность реформы Конституционного суда. Ситуация радикально изменилась с момента формирования КС», – заявил бывший судья Европейского суда по правам человека и экс-министр юстиции РМ Станислав Павловский.

Юрист считает, что пробелы в законодательстве провоцируют абсурдные ситуации.

«Например, в Молдове любой депутат обладает правом обратиться в КС. Если каждый воспользуется им, мы получим 101 обращение. Национальное законодательство не предусматривает механизма предупреждения подобного абсурда», – заявил Павловский.

Бывший председатель Конституционного суда Думитру Пулбере не исключает организации национального референдума с целью внесения в Конституцию поправок, регулирующих деятельность этой судебной инстанции.