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Газета "Кишиневские новости"

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Большая цветочная битва – спасение во времена самоизоляции

Большая цветочная битва – спасение во времена самоизоляции
20 мая
13:46 2020
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Свежая находка от Netflix в жанре «милое реалити» поможет расслабиться и перенесет зрителя из мира серых подъездов в цветочные поля.

Реалити-шоу The Big Flower Fight или Большая цветочная битва вышло как никогда кстати. 10 пар участников – садовники, ландшафтные дизайнеры и флористы собрались в Британской деревушке, чтобы побороться за звание «Лучший в цветении».

В каждом новом эпизоде паре участников предлагается создать необычную цветочную скульптуру – каждый раз в новой тематике и каждый раз с преодолением новых препятствий. Веселое и яркое шоу – именно то, что надо в непростые времена самоизоляции.

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