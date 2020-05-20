Свежая находка от Netflix в жанре «милое реалити» поможет расслабиться и перенесет зрителя из мира серых подъездов в цветочные поля.

Реалити-шоу The Big Flower Fight или Большая цветочная битва вышло как никогда кстати. 10 пар участников – садовники, ландшафтные дизайнеры и флористы собрались в Британской деревушке, чтобы побороться за звание «Лучший в цветении».

В каждом новом эпизоде паре участников предлагается создать необычную цветочную скульптуру – каждый раз в новой тематике и каждый раз с преодолением новых препятствий. Веселое и яркое шоу – именно то, что надо в непростые времена самоизоляции.