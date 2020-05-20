Ответ на этот вопрос дал авторитетный американский аналитик Владимир Сокор в интервью радиостанции Europa Liberă

Владимир Сокор пришел к выводу, что операцию по разрушению парламентского большинства, начатую группой Pro Moldova и Партией «Шор», возглавляет беглый олигарх Влад Плахотнюк: «Он наступает, а остальные политические игроки защищаются. Олигархический реванш возглавляет Андриан Канду, за спиной которого маячат Влад Плахотнюк и Илан Шор. Канду в данный момент обладает стратегической инициативой. Действуя в интересах Плахотнюка и Шора, Канду спланировал и успешно ведет наступление».

По мнению аналитика, для того, чтобы не допустить реванша, необходимо произвести всего два простых действия, без которых все разговоры напрасны. «Во-первых, партии «Платформа DA» и ПДС должны немедленно поддержать заявления прокурора Стояногло. Во-вторых, лидеры двух партий должны публично примириться. Без поддержки антикоррупционных мер, объявленных Стояногло, и без публичного примирения на основе общей программы двух партий – мы даром говорим», – заключил Владимир Сокор.