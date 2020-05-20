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Газета "Кишиневские новости"

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Отставка нынешнего правительства Молдовы приведет к катастрофе

20 мая
11:26 2020
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Так считает Игорь Додон, уверенный, что другой состав правительства не справится со сложившейся ситуацией лучше, чем нынешний

«Даже наши оппоненты и скептики говорят: “Как нам повезло, что сейчас у власти этот кабинет министров, а не прошлый!”.

Отправить в отставку правительство, чтобы назначить новых людей, которые 2-3 месяца будут входить в работу на фоне коронавируса, засухи, экономического кризиса — что это даст? Ничего хорошего ни для страны, ни для людей.

Об отставке кабинета министров говорят только те, кто желает дестабилизации — чтобы был холод, голод и не было денег для выплаты пенсий и зарплат. Если они так этого хотят, пусть голосуют в парламенте, но и пусть возьмут на себя политическую ответственность за это и за судьбу людей в этой ситуации. А народ пусть знает этих “героев”, – заявил президент.

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