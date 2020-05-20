Такой вопрос лидерам оппозиции задал Игорь Додон в программе «Дело принципа» на телеканале Accent TV

«Если в ближайшее время уйдут еще несколько депутатов, и мы увидим, что нет парламентского большинства, я в тот же день, может, и раньше, приглашу Гречаный, Филипа, Санду и Нэстасе. Шора, Канду я не буду приглашать. Мы должны будем решить, что будем делать в этой ситуации: разрешаем мафии опять разыграть нас как “кошки-мышки”, либо принимаем принципиальное решение – всё это почистить через выборы или можно договориться по-другому. Проводим президентские выборы, честно, открыто. Пусть будут все кандидаты, и народ выберет. А после, если увидим, что не можем идти дальше в такой формуле, распускаем парламент и идем на досрочные выборы», – сказал Игорь Додон.