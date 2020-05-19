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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Обладателю 4 Грэмми Сэму Смиту сегодня 28

19 мая
15:16 2020
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Известный британский поп-исполнитель Сэм Смит, обладатель 4 премий «Грэмми» и лауреат премии «Золотой Глобус» и «Оскар» сегодня отмечает свой 28 день рождения.

В первой половине 2014 года Сэм Смит выпустил сольный альбом «In the Lonely Hour», взорвавший весь мир. Тираж побил все мыслимые рекорды, составив 1 400 000 копий в Англии и свыше 1 250 000 копий в США.

В 2017 году Смит выпустил альбом «The Thrill of It All», закрепивший успех, а песня «Too Good at Goodbyes» вошла в список ТОП-10 лучших песен европейских стран.

5 июня исполнитель планировал выпустить свой третий альбом под названием «To Die for», однако из-за пандемии Смит отложил выход альбома на неопределенный срок, пишут Rolling Stone.

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