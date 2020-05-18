Игорь Додон требует у Генеральной прокуратуры проверить видеомонтаж олигархов

Глава государства потребовал у правоохранительных органов проверить новую серию олигархических фальшивок, запущенных в общественное пространство. Игорь Додон потребовал, чтобы прокуроры расследовали видеокадры, представленные депутатом Реницэ – агентом олигархов, внедренным в блок ACUM. Игорь Додон в сообщении в социальной сети отметил по этому поводу следующее:

«Олигархи продолжают мстить за то, что их изгнали из власти летом 2019 года. Но их попытки мести демонстрируют только злость и неспособность вести честную и прямую борьбу… Единственный новый и интересный момент – это связи между унионистом Реницэй и Плахотнюком, который использует его в качестве политического инструмента, поставляя смонтированное видео. Стало ясно, что Реницэ был олигархическим агентом, внедренным в блок ACUM, который сначала бил в целостность блока, а теперь оказывает другие услуги олигархам», – написал Игорь Додон.

Глава государства назвал неслучайной связь между действиями Реницэ и намерениями правительства, заявившего о начале процедуры по возвращению аэропорта в собственность государства, а также прогрессе в деле расследования

«Тактикой Плахотнюка всегда были попытки инсценировать различные провокации, чтобы их заснять. Не знаю, что было в том пакете. Все это лишь инсценировка для того, чтобы сделать видеозапись. Обращаюсь публично к Генеральной прокуратуре: провести проверку. Я уверен, что фальшивка и манипуляция будут раскрыты, так же как это произошло и в отношении предыдущего видео», – заявил президент страны.

Игорь Додон заявил, что готов к новым информационным атакам, но они не заставят его отступить.